Тепло и облачно с прояснениями будет в Петербурге в воскресенье, 30 июля

Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург попал на периферию циклона в воскресенье, 30 июля. Погода в день парада военных кораблей будет хорошей, о чем пообещал главный специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Как написал специалист в своем Telegram-канале, в Северной столице будет облачно, но с прояснениями. В целом, за день почти не выпадет осадков. Однако на север Ленобласти дожди все-таки заглянут. Правда, лишь на короткое время.

- Температура в воскресенье в городе составит от +22 до +24 градусов по Цельсию. В области тем временем будет от +20 +25. В городе подует западный ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду. При этом атмосферное давление слегка вырастет и в итоге составит 755 миллиметров ртутного столба, что окажется ниже нормы, - уточнил Михаил Леус.

А в понедельник, 31 июля, погода все-таки изменится – в Петербург придут кратковременные дожди, а температура повысится до +25 градусов.