Беглов доложил Путину о том, что строительство всех крупных объектов Петербурга идет по плану

Александр Беглов встретился с Владимиром Путиным в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с Владимиром Путиным и пообещал, что со строительством всех крупных объектов города нет никаких проблем. В частности, градоначальник рассказал о новом разводном мосту через Неву, Напомним, переправа соединит берега между двумя мостами – Володарским и Александра Невского.

Кроме этого Александр Беглов доложил о строительстве участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). По плану, она «прицепит» КАД к ЗСД, а дальше выйдет в сторону Ленобласти. Пока что идет только первый этап возведения трассы.

- Мы будем строить ШМСД при помощи государства. 50 процентов выделят из бюджета РФ, а остальные 50 процентов – пойдут из городского бюджета, - уточнил губернатор.

Добавим, что Александр Беглов заявил, что создание сети трамваев от Купчино до Славянки идет по плану – строители ведут монтажные работы. Кроме этого в город должен приехать новый подвижной состав.