Станции метро «Василеостровская» и «Адмиралтейская» закрыли на вход из-за толп пассажиров

На "Василеостровскую" не пробраться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станцию метро «Василеостровская» закрыли на вход с 9:35 из-за массового скопления пассажиров. А с 9:53 не попасть и на «Адмиралтейскую». Об этом предупредили в пресс-службе подземки утром 30 июля.

- Метрополитен просит пользоваться соседней станцией «Приморская», - уведомили пассажиров, которые застряли на Васильевском острове.

В «Организаторе перевозок» быстро написали альтернативные варианты пользования общественным транспортом в утро воскресенья. До «Приморской» можно добраться на автобусах 1, 6, 41, 42, 47, 100, 128, 152, 230, 249, а также на трамваях 6 и 40. А к метро «Спортивная» ведут автобусы 1, 128, 230, 249, 275, а также все те же трамваи 6 и 40.

Напомним, что 30 июля в городе пройдет парад военных кораблей. А ночью запланирован салют, который начнется в 22:30. Обо всех мероприятиях можно будет читать на сайте spb.kp.ru.