Подозреваемого в развращении шестилетней девочки задержали в Ленобласти

Двух педофилов задержали в Ленобласти за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из садоводств Выборгского района Ленобласти задержали 46-летнего петербуржца, подозреваемого в развращении шестилетней девочки. Как передает источник АН «Оперативное прикрытие», в полицию позвонил отец ребенка. По его словам, надругательство над дочерью произошло еще в августе 2021 года, но только сейчас, спустя два года, он якобы узнал страшную правду.

- Как рассказал отец девочки, неизвестный мужчина совершил над ней насилие, когда та находилась в садоводстве в поселке Каннельярви. Тогда девочке было всего шесть лет. Сейчас ей уже восемь, - уточнил источник.

Предполагаемого насильника задержали. По статье 132 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тот же день, 29 июля, в Тосненском районе задержали 42-летнего мигранта из Узбекистана по подозрению в насилии над 11-летней девочки. Все произошло тоже на территории одного из садоводств. Уголовное дело в отношении иностранца скоро возбудят.