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НовостиПроисшествия30 июля 2023 8:01

Четырехлетняя девочка упала со скалы в Ленобласти и утонула

Маленькая дочка утонула на глазах матери в Приозерске
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
4-летняя девочка трагически погибла на острове в Приозерске.

4-летняя девочка трагически погибла на острове в Приозерске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырехлетняя девочка утонула на глазах у 39-летней матери в Приозерском районе Ленобласти. По словам источника АН «Оперативное прикрытие», все произошло вечером в субботу, 29 июля. Семья из Петербурга приехала отдыхать на лодочную станцию на Береговой улице. Но в какой-то момент малышка упала в воду, пока ее родители отвлеклись. К сожалению, девочка захлебнулась, спасти ее не удалось.

- Из воды достали труп девочки. Известно, что она ходила в детский сад в Выборгском районе Петербурга. Прибывшим на место медикам и полицейским мать сказала, что семья отдыхала на острове. Девочка гуляла по скалистой местности и упала в воду, - поделился источник в правоохранительных органах.

Добавим, что сама семья благополучная и ранее не состояла на учете. Полиция проводит проверку по факту трагедии.