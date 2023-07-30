Четырехлетняя девочка упала со скалы в Ленобласти и утонула

4-летняя девочка трагически погибла на острове в Приозерске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырехлетняя девочка утонула на глазах у 39-летней матери в Приозерском районе Ленобласти. По словам источника АН «Оперативное прикрытие», все произошло вечером в субботу, 29 июля. Семья из Петербурга приехала отдыхать на лодочную станцию на Береговой улице. Но в какой-то момент малышка упала в воду, пока ее родители отвлеклись. К сожалению, девочка захлебнулась, спасти ее не удалось.

- Из воды достали труп девочки. Известно, что она ходила в детский сад в Выборгском районе Петербурга. Прибывшим на место медикам и полицейским мать сказала, что семья отдыхала на острове. Девочка гуляла по скалистой местности и упала в воду, - поделился источник в правоохранительных органах.

Добавим, что сама семья благополучная и ранее не состояла на учете. Полиция проводит проверку по факту трагедии.