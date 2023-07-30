Незнакомец пытался затащить двух мальчиков в подъезд в Петербурге

Полиция Петербурга ищет мужчину, пытавшегося затащить детей в подъезд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный мужчина напал на двух 13-летних мальчиков возле дома №7 на улице Ушинского в Петербурге. Незнакомец попытался затащить подростков в ближайший подъезд. Все произошло вечером в субботу, 29 июля. По предварительной информации, мужчина не был насильником – он хотел забрать у парней их мобильные телефоны. Чудом ребята освободились от его захвата и убежали к родителям, чтобы вызвать полицию.

- Нападение на подростков произошло во дворе дома на Ушинского. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К слову, днем в субботу полицейские задержали другого грабителя – на проспекте Пятилеток парень брызнул из газового баллончика в женщину и отобрал у нее рюкзак с вещами. Через пять минут он уже был в руках стражей порядка. Пострадавшую отправили лечиться, а в отношении парня возбудили уголовное дело по статье за разбой.