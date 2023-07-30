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НовостиПроисшествия30 июля 2023 14:21

Женщину избили и приковали наручниками к мусорной урне в Ленобласти

Жительницу поселка Приладожский поколотила влюбленная пара, после чего сделала из нее заложницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Девушку приковали наручниками к мусорке в Ленобласти.

Девушку приковали наручниками к мусорке в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28-летняя женщина оказалась в заложниках у влюбленной парочки в поселке Приладожский в Кировском районе Ленобласти. Ее не только избили, но и приковали наручниками к мусорной урне. Зачем – сейчас выясняет полиция. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сообщение о драке поступило к ним в ночь с 28 на 29 июля. Женщина боролась с парой у дома №8 в упомянутом поселке. Полицейские в итоге освободили пострадавшую и передали медикам.

- В полицию для разбирательства доставили 45-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Кроме этого с места происшествия изъяли обрез охотничьего ружья, на экспертизу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция выясняет все подробности происшествия, поэтому рано говорить, кто на самом деле прав, а кто виноват. Однако парочке грозит уголовное дело – этот вопрос сейчас решается.