12-летний мальчик случайно поджег квартиру в Петербурге, его отец погиб

Появились подробности мощного пожара на проспекте Просвещения в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Трагедией закончился мощный пожар в квартире дома №50 на проспекте Просвещения в Петербурге. Все произошло в 15:00 в субботу, 29 июля. Очевидцы заметили, как подросток стоит у открытого окна на шестом этаже и просит помощи, а за ним валит черный густой дым. Как рассказал источник АН «Оперативное прикрытие», пожар возник из-за того, что 12-летний мальчик проводил в ванной комнате эксперименты с огнем. Он случайно пролил жидкость против жира, она вспыхнула. В итоге в «двушке» выгорел 21 квадратный метр.

- Подростка спас его отец. 54-летнего мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом. Впоследствии он скончался. Его 40-летняя жена жива, находится под наблюдением медиков с отравлением. Что касается подростка, то у него обгорели 70 процентов тела, - рассказал источник.

Добавим, что семья не состояла на учете и считала благополучной. Полиция проводит проверку по факту происшествия.