Музей военно-морской славы официально открыли в Кронштадте

Музей военно-морской славы открыли в День ВМФ. Фото: Смольный

В Кронштадте официально открыли Музей военно-морской славы. 30 июля в день ВМФ на торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба флота, а также другие официальные лица, включая Ксении Шойгу, главы «Острова фортов». Кроме этого туда успели прийти и президент Владимир Путин с несколькими лидерами стран Африки, которые после саммита остались в городе на парад. По словам Смольного, музей открыли за 1,5 года, опережая сроки.

А вот и главный экспонат.

- Четыре года назад на этом месте были старые здания и пустыри. Сегодня мы видим большое, современное общественное пространство, - подчеркнул градоначальник, его слова цитируют в пресс-службе администрации Петербурга.

Добавим, что площадь музея превышает 65 тысяч квадратных метров. А основная экспозиция занимает восемь тысяч «квадратов». Внутри много интересного: 107-метровая подлодка «Ленинский комсомол», арсеналы Первой мировой войны, стенды с историей флота от Древней Руси. Кроме этого рядом с музеем построили и благоустроили набережную.