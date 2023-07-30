Трамвайные маршруты 58 и 100 закроют с 31 июля в Петербурге

Два трамвайных маршрута закроют в Петербурге почти на две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжается ремонт дорог на разных улицах, из-за чего под ограничение попадает общественный транспорт. На этот раз с 31 июля временно закроют движение трамвайных маршрутов с номерами 58 и 100. Как рассказали в пресс-службе компании «Организатор перевозок», все из-за строительства съездов для трамваев на улице Руставели и проспекте Просвещения. Но ограничения продлятся недолго, в сумме около двух недель.

- В связи с дорожными работами с 23:30 31 июля по 3 августа, с 6 по 10 августа, а также с 13 по 14 августа будут закрыты трамвайные маршруты 58 и 100, - уточнили в пресс-службе транспортной компании.

Добавим, что все время, пока в городе шел саммит «Россия - Африка», инспекторы ГИБДД то и дело перекрывали дороги. Не везло даже тем, кто пользуется платной скоростной трассой ЗСД. Ожидается, что последние гости из стран южного континента улетят из Северной столицы в период с 30 по 31 июля.