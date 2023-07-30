Более трех миллионов квадратных метров жилья введут в Петербурге до конца 2023 года

В Петербурге за год введут три млн квадратных метров жилья. По крайней мере, постараются. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более трех миллионов «квадратов» жилья собираются ввести в эксплуатацию в Петербурге до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По договоренностям с Минстроем РФ, город точно сдаст ключи для 2,7 млн квадратных метров жилья. Но власти решили удержать планку 2022 года и выжать минимум три миллиона. Речь именно про жилые многоквартирные дома.

По словам Беглова, с 2019 года в Северной столице не выдали ни одного разрешения на строительство жилья, если застройщик не гарантировал, что возведет всю необходимую социальную инфраструктуру вроде больниц, детских садов, школ, магазинов, детских площадок и так далее.

- За счет городского бюджета и инвесторов в 2023 году в городе введут более 70 социальных объектов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Уже известно, что 47 соцобъектов получили разрешение на строительство в городе в 2023 году. Кроме этого проектируют еще 25 школ, детсадов и поликлиник.