Второй вестибюль станции метро «Невский проспект» закрыли перед салютом

В Петербурге вновь ограничивают вход и выход в станции метро из-за большого пассажиропотока. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй вестибюль станции метро «Невский проспект» закрыли перед началом артиллерийского салюта в воскресенье, 30 июля. Напомним, этим событием в городе завершат празднование Дня ВМФ, в рамках которого уже прошли парад кораблей, а также концерт на Дворцовой. В центре Северной столицы к 22 часам плотный трафик. Люди спешат к набережным для того, чтобы увидеть фейерверк вживую.

- В 22:00 вестибюль №2 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход, - уведомили в пресс-службе метрополитена.

В компании «Организатор перевозок» дополнительно сообщили о других ночных ограничениях.

- На «Адмиралтейской» и «Невском проспекте» временно закрывали некоторые двери из-за увеличивавшегося пассажиропотока. Но к 22:00 ограничения сняли, - сообщали транспортники.

Кроме этого под окончание дня в центре города изменили движение нескольких троллейбусов, в частности маршрута с номером 22.