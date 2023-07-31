Водитель погиб в массовом ДТП на трассе М-10 в Ленобласти

Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе М-10. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

На трассе М-10 в деревне Ушаки в Ленобласти произошло массовое ДТП. Днем 30 июля там столкнулись два грузовика и легковушка. Иномарку в аварии сильно помяло, от нее буквально осталась груда металла. Водитель авто получил серьезные травмы и умер на месте. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

- На трассе М-10 в деревне Ушаки произошло попутное столкновение легкового и двух грузовых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Им пришлось использовать специальное оборудование, чтобы вытащить из автомобиля тело погибшего водителя.

Спасатели напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Также они предупреждают, что на дороге не стоит совершать необдуманных обгонов, ведь это может привести к трагедии.