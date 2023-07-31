«Месяц закончится дождями»: Атмосферный фронт повлияет на погоду в Петербурге 31 июля

Небольшой дождь пройдет в Петербурге 31 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На погоду в Петербурге в понедельник, 31 июля, окажет влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Как рассказал главный специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, он принесет с собой кратковременные дожди. Также местами могут пройти грозы. Однако в Северной столице в последний день июля будет достаточно тепло, от +24 до +26 градусов. Таким прогнозом синоптик поделился у себя в Telegram-канале.

- Месяц закончится дождями. Во второй половине дня приближающийся с юго-запада атмосферный фронт станет причиной кратковременных дождей. Местами возможны грозы, - указал специалист.

Ветер подует с юга со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А вот август в Северной столице начнется без дождей. Также погода порадует теплом до +27 градусов.