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НовостиОбщество31 июля 2023 5:04

«Месяц закончится дождями»: Атмосферный фронт повлияет на погоду в Петербурге 31 июля

Короткие дожди и тепло до +26 градусов ожидаются в Петербурге 31 июля
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Небольшой дождь пройдет в Петербурге 31 июля.

Небольшой дождь пройдет в Петербурге 31 июля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На погоду в Петербурге в понедельник, 31 июля, окажет влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Как рассказал главный специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, он принесет с собой кратковременные дожди. Также местами могут пройти грозы. Однако в Северной столице в последний день июля будет достаточно тепло, от +24 до +26 градусов. Таким прогнозом синоптик поделился у себя в Telegram-канале.

- Месяц закончится дождями. Во второй половине дня приближающийся с юго-запада атмосферный фронт станет причиной кратковременных дождей. Местами возможны грозы, - указал специалист.

Ветер подует с юга со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А вот август в Северной столице начнется без дождей. Также погода порадует теплом до +27 градусов.