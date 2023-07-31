Двоих иностранцев обокрали в отелях Петербурга

Неизвестные похитили деньги из номеров отелей в Петербурге, где остановились иностранцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Грабители оставили без денег двоих иностранцев, которые остановились в отелях Петербурга. Первым в полицию обратился 33-летний гражданин Ганы, работающий в африканской газотранспортной компании. По его словам, кто-то проник в его номер и украл 500 долларов и 590 евро. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С семи утра 28 июля до половины девятого утра 29 июля из номера отеля, расположенного на улице Кораблестроителей, неизвестный похитил 500 долларов и 590 евро. Сумма ущерба составила около 105 тысячи рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - уточняет источник.

Еще одно заявление получили петербургские полицейские от 20-летнего гражданина Аргентины, который приехал в Северную столицу на саммит «Россия - Африка». Он проживал в отеле на улице Александра Невского. По словам иностранца, неизвестный вынес из его номера 1,8 тысячи долларов, 25 тысяч рублей и пять банковских карт. Сумму ущерба оценили в 192 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.