Четырехлетнего ребенка и пенсионера сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Маленького ребенка и пенсионера госпитализировали после ДТП в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырехлетний ребенок и 63-летний пенсионер угодили под колеса иномарки, когда переходили дорогу в Петродворцовом районе Петербурга. Все произошло вечером 29 июля у дома 8 по Фронтовой улице. Дедушка с внуком пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на них наехал «Мерседес МL280». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 79-летний пенсионер, управляя автомобилем «Мерседес МL280», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть двоих пешеходов - 63 и четырех лет. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пострадавших госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести, - уточили в ведомстве.

Полиция по факту ДТП организовала проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.