Малый Саблинский водопад пересох в Ленобласти

В Ленобласти пересох водопад на реке Саблинка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Малый Саблинский водопад, который находится в Тосненском районе Ленобласти, вновь пересох. Местные жители говорят, что ранее природный поток лишь мельчал, а полное исчезновение воды происходило очень давно, в начале девяностых годов. Однако сельчане отмечают, что в последнее время водопад начал мельчать все чаще, особенно когда лето выдается засушливым. Об этом пишет «Мойка78».

- Местные жители уверяют, что такое явление уже давно не наблюдалось в поселке Ульяновка. Иногда водопад мельчал до нескольких струй, но такое случалось крайне редко. Сейчас же это происходит регулярно, - пишет издание.

Так сейчас выглядит водопад. Фото: vk.com/vsablino

Хоть местные и говорят, что полностью водопад пересыхал лишь в девяностых, такое же явление наблюдали недавно, в 2021 году. Тогда природный поток также полностью лишился воды. Причиной этого стала аномальная жара.