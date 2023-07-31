Бастрыкин подключился к делу о строительстве торгового центра в Блокадном саду в Петербурге

Бастрыкин подключился к спору о строительстве ТРЦ на территории Блокадного сада в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители садоводческого товарищества «Нева» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помешать строительству торгово-развлекательного центра. Дело в том, что его хотят возвести на территории Блокадного сада. Местные жители переживают, что эти работы уничтожат исторический сад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

- Собственники земельных участков, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и труда, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и многодетные семьи, опасаются, что будет уничтожен сад, который имеет для них историческую память. В военные годы сад помогал людям выжить, снабжая овощами и фруктами. До настоящего времени сложившаяся ситуация не разрешена, - указывает пресс-служба ведомства.

В следкоме отметили, что ранее Бастрыкин ставил на контроль ситуацию. В региональном управлении проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела тогда отказали. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах проверки, причинах, послуживших основаниями для отказа от возбуждения дела и принятых мерах по разрешению ситуации.