Бордель для обеспеченных клиентов прикрыли в центре Петербурга

Притон для занятия проституцией ликвидировали в историческом центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бордель выявили в историческом центре Петербурга. Интимные услуги предлагали в пятикомнатной квартире в доме 33 по Итальянской улице. Там работали пять «жриц любви» в возрасте от 19 до 38 лет. А руководила притоном 50-летняя жительница Всеволожска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В ведомстве отметили, что интим-салон ориентировался на обеспеченных клиентов, так как «средний чек» за услуги составлял от 15 до 20 тысяч рублей.

- По оперативным данным, притон функционировал примерно полгода. Его хозяйка осуществляла полный комплекс финансово-хозяйственных операций: вела расчеты, устраивала показы своих подопечных, составляла график их работы и прейскуранты цен для клиентов, а также организовывала уборку помещений, - указывает пресс-служба.

«Жриц любви» привлекли к административной ответственности за занятие проституцией. А на хозяйку завели уголовное дело за организацию притона. Кроме того, в полицию доставили двоих клиентов, которые находились в борделе во время визита правоохранителей и пытались скрыться на крыше дома. С ними провели профилактическую беседу.