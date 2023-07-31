Молодую девушку избили и изнасиловали в лесу в Петербурге

Молодую петербурженку избили и изнасиловали в Красногвардейском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодая девушка попала в одну из больниц Петербурга с множественными гематомами, ушибами мягких тканей туловища, рук, ног и головы. По ее словам, увечья ей нанес малознакомый мужчина. Все произошло утром 29 июля в лесополосе по дороге в Рыбацкое. Почему 28-летняя петербурженка пошла туда с незнакомцем непонятно, но закончилось все для нее не только избиением, но и изнасилованием. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Утром следующего дня у дома 148/11 по Пискаревскому проспекту полицейские по подозрению в избиении и изнасиловании молодой девушки задержан 40-летний неработающий петербуржец. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавляет источник.

По данным агентства, мужчина уже имеет судимость за изнасилование, а также за хранение наркотиков. Из мест лишения свободы он вышел в 2019 году. Однако его вновь осудили весной 2022 года, только уже за кражу. Тогда ему дали условный срок.