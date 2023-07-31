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НовостиОбщество31 июля 2023 9:29

Не быть как Barbie: Больше половины жителей Петербурга довольны своей внешностью

Больше половины жителей Петербурга поддерживают тренд на естественную красоту
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Больше половины жителей Петербурга оказались довольны своей внешностью.

Больше половины жителей Петербурга оказались довольны своей внешностью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

С появлением первых кукол Barbie в 1959 году появились новые стандарты красоты. Они шли наравне с модельными параметрами 90-60-90. Однако многие жители Петербурга считают, что Barbie слишком высоко подняли планку стандартов красоты и не стоит даже пытаться им следовать. Так, 51% опрошенных заявил, что кукольных параметров невозможно достичь. Еще 14% заявили, что к ним можно приблизиться. Остальные же не стали занимать ни одну из позиций по этому вопросу. При этом 59% петербуржцев оказались довольны своей внешностью, но 17% не любят свое отражение в зеркале. Такими данными поделились аналитики «Авито».

Женщины больше мужчин уверены, что не стоит следовать любым стандартам красоты – 53% против 46%. Примечательно, что об этом чаще говорят люди более старшего поколения от 45 лет, нежели молодежь от 18 до 24 лет – 55% против 41%.

- Каждый четвертый опрошенный (23%) житель Санкт-Петербурга признался, что стандарты красоты давят, и хотелось бы им соответствовать, но не получается, - отмечают аналитики.

Что касается внешности, то в целом по стране чаще ей довольны мужчины – 69% против 54% у женщин. Больше ей удовлетворены молодые люди до 25 лет, чем старшее поколение от 45 лет – 66% и 54% соответственно.

Также 65% опрошенных считают, что в тренде всегда будет натуральная красота. Поэтому наносить макияж, наращивать волосы и делать другие изменения со своей внешностью не обязательно. А 64% респондентов уверены, что соответствие принятым в обществе стандартам красоты больше привлекает людей, чем «внутренняя красота». А несогласны с этим высказыванием оказались 8%.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России, в том числе и из Петербурга.