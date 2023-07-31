Не быть как Barbie: Больше половины жителей Петербурга довольны своей внешностью

Больше половины жителей Петербурга оказались довольны своей внешностью. Фото: Артем КИЛЬКИН

С появлением первых кукол Barbie в 1959 году появились новые стандарты красоты. Они шли наравне с модельными параметрами 90-60-90. Однако многие жители Петербурга считают, что Barbie слишком высоко подняли планку стандартов красоты и не стоит даже пытаться им следовать. Так, 51% опрошенных заявил, что кукольных параметров невозможно достичь. Еще 14% заявили, что к ним можно приблизиться. Остальные же не стали занимать ни одну из позиций по этому вопросу. При этом 59% петербуржцев оказались довольны своей внешностью, но 17% не любят свое отражение в зеркале. Такими данными поделились аналитики «Авито».

Женщины больше мужчин уверены, что не стоит следовать любым стандартам красоты – 53% против 46%. Примечательно, что об этом чаще говорят люди более старшего поколения от 45 лет, нежели молодежь от 18 до 24 лет – 55% против 41%.

- Каждый четвертый опрошенный (23%) житель Санкт-Петербурга признался, что стандарты красоты давят, и хотелось бы им соответствовать, но не получается, - отмечают аналитики.

Что касается внешности, то в целом по стране чаще ей довольны мужчины – 69% против 54% у женщин. Больше ей удовлетворены молодые люди до 25 лет, чем старшее поколение от 45 лет – 66% и 54% соответственно.

Также 65% опрошенных считают, что в тренде всегда будет натуральная красота. Поэтому наносить макияж, наращивать волосы и делать другие изменения со своей внешностью не обязательно. А 64% респондентов уверены, что соответствие принятым в обществе стандартам красоты больше привлекает людей, чем «внутренняя красота». А несогласны с этим высказыванием оказались 8%.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России, в том числе и из Петербурга.