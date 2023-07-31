Пьяная девушка воткнула нож в своего спутника в туалете студии загара в Петербурге

Полиция задержала девушку, ранившую парня в туалете студии загара в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро 30 июля не задалось у администратора круглосуточной студии загара в Петербурге. В седьмом часу утра в заведение зашли пьяные парень и девушка. Пара попросилась в туалет. Администратор согласилась, а через несколько минут ей пришлось вызывать скорую помощь. Оказалось, что петербурженка из-за ссоры вонзила нож в живот своего спутника и убежала. Раненого 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером того же дня у дома 24 по улице Дудко в Невском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнюю спутницу потерпевшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Против девушки возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.