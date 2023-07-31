Мужчина угнал «ЗИЛ» в Петербурге и сдал его на металлолом

Мужчину отправили на 2,5 года в колонию за кражу «ЗИЛа» у петербурженки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга частенько проходил по Васнецовскому проспекту и заметил, что там долгое время стоит без движения автомобиль «ЗИЛ». Брошенный транспорт не давал ему покоя, и в декабре 2022 года он решил его угнать. Для этого он прихватил с собой аккумулятор. Установив его, мужчина завел двигатель и уехал из города. Затем где-то в Ленинградской области он подыскал укромное местечко, распилил машину резаком и сдал ее части на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчину признали виновным в краже в крупном размере. Он раскаялся в содеянном, а также заплатил владелице транспорта 450 тысяч рублей.

- Мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе.