Петербуржец выплатит более 10 млн рублей за вылов камчатского краба в Мурманске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителю Петербурга предстоит выплатить более 10 млн рублей за вылов камчатского краба. Как установили правоохранители, мужчина с 12 по 15 апреля 2021 года поймал на побережье Кольского залива в Мурманске 753 штуки членистоногих. Общей вес улова составил почти 810 килограмм. Этим он причинил вред водным биологическим ресурсам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе, такса за одного камчатского краба независимо от его размера составляет 7,1 тысячи рублей. Эту сумму умножили на число выловленных членистоногих. А потом еще на 100%, так как нанесен вред природе. Таким образом и получилось итоговая сумма ущерба.

- Суд взыскал с петербуржца в бюджет Российской Федерации свыше 10,8 млн рублей и государственную пошлину в 60 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе.

Отметим, что камчатский краб действительно водится в Мурманске. Его завезли в Баренцево море еще в шестидесятых годах с Охотского моря.