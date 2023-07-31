Муравьиную колонию под видом детских игрушек попытались провести в Петербург

Муравьиную колонию нашли в аэропорте Пулково в посылке из Италии. Фото: пресс-служба ФТС

Неожиданную находку сделали таможенники аэропорта Пулково. В коробке из Италии, в которой должны были лежать детские игрушки, оказалась муравьиная колония. Всего специалисты насчитали почти 350 живых насекомых. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.

- Насекомые перемещались в 128 стеклянных пробирках. Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Таможенники приняли решение об отказе в выпуске посылки из аэропорта. Муравьи возвращены отправителю, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров в отношении получателя. Если дело все-таки заведут, то человеку грозит штраф от одной до 2,5 тысячи рублей.