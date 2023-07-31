В Петербурге стали больше производить игристого вина и шампанского

В Петербурге почти в два раза увеличили производство шампанского и игристых вин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единственный производитель игристых вин и шампанского на территории Петербурга ЗАО «Игристые вина» в первой половине 2023 года увеличило объем производства на 38%. Больше данного вида алкоголя стали выпускать в связи с ростом спроса. Так, по данным Клуба профессионалов алкогольного рынка, в первом полугодии он стал больше на 9%. Об этом пишут «Ведомости».

- Это самостоятельный долгосрочный тренд. Среди его причин - рост качества продукции, развитие розницы и формирование культуры потребления напитка. Также стала заметной тенденция к отказу части целевой аудитории от газированных слабоалкогольных напитков в пользу игристых вин, - объяснила ситуацию директор по маркетингу «Игристых вин» Юлия Милюкова.

Всего же в первой половине 2023 года в Петербурге произвели более 622 тысяч декалитров игристых вин и шампанского.