Невский проспект перекрыли в Петербурге 31 июля

Невский проспект перекрыли около четырех часов вечера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невский проспект полностью перекрыли в Петербурге. Это произошло примерно в 15:30 31 июля. О точных причинах ограничения движения на дороге никто не предупреждал. На месте оказалась корреспондент spb.kp.ru.

- Через несколько минут включились громкоговорители и сообщили информацию о проверке системы оповещения.

В целом, сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на четыре балла. Это всего на один балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Самый серьезный затор на проспекте Стачек – загруженность магистрали составляет девять баллов.

- Ожидается, что пробки в Петербурге в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 19 часам достигнут 6 баллов, - сообщает сервис.