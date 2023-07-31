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НовостиАвто31 июля 2023 12:58

Невский проспект перекрыли в Петербурге 31 июля

Позже там проверили систему оповещения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Невский проспект перекрыли около четырех часов вечера.

Невский проспект перекрыли около четырех часов вечера.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невский проспект полностью перекрыли в Петербурге. Это произошло примерно в 15:30 31 июля. О точных причинах ограничения движения на дороге никто не предупреждал. На месте оказалась корреспондент spb.kp.ru.

- Через несколько минут включились громкоговорители и сообщили информацию о проверке системы оповещения.

В целом, сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на четыре балла. Это всего на один балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Самый серьезный затор на проспекте Стачек – загруженность магистрали составляет девять баллов.

- Ожидается, что пробки в Петербурге в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 19 часам достигнут 6 баллов, - сообщает сервис.