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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:25

В Петербурге мужчина изнасиловал в машине 22-летнюю знакомую

Петербурженка написала заявление в полицию на знакомого, который изнасиловал ее в машине
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция проводит проверку после изнасилования 22-летней девушки.

Полиция проводит проверку после изнасилования 22-летней девушки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодая петербурженка стала жертвой изнасилования в Зеленогорске. 22-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что все произошло вечером 30 июля. Над ней надругался знакомый. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 30 июля в период с 22 до 23:40 в Зеленогорске мужчина в салоне автомобиля RangeRover мужчина дважды надругался над знакомой, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после заявления девушки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, подобное преступление произошло в лесу в Петербурге. Девушку избил и изнасиловал незнакомец. Она обратилась в больницу с множественными ушибами. Травмы были на теле, руках, ногах и голове. Полицейские задержали подозреваемого на следующий день.