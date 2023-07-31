Вход на станцию метро «Московские ворота» закрыли по утрам еще на два месяца

Вход на станцию метро «Московские ворота» закрыли по утрам до 25 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ограничения на вход в станцию метро «Московские ворота» в Петербурге продлили еще на два месяца, до 25 сентября. Специалисты приступили к капитальному ремонту еще одного эскалатора. Изначально ограничения должны были снять 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Почти до конца сентября вход в вестибюль будут закрывать с 8:15 до 10:00 и ограничивать с 17:00 до 18:40.

- Фактическое время ввода ограничений может меняться в зависимости от пассажиропотока, - уточнили в пресс-службе.

В комитете по транспорту напомнили, что от «Московских ворот» до станции «Фрунзенская» можно добраться на автобусах №50 и 225, а также на троллейбусах №15 и 17; до станции «Электросила» - на автобусах №, 26, 50, 62, 64, 225, 226, 281, 263, трамваях №29 и 43, а также троллейбусах №15, 17, 24, 26 и 44; до станций «Лиговской проспект» и «Обводной канал» на автобусах №3 и 26.