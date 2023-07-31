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НовостиОбщество31 июля 2023 13:28

Вход на станцию метро «Московские ворота» закрыли по утрам еще на два месяца

Особый режим работы продлили из-за капитального ремонта еще одного эскалатора
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Вход на станцию метро «Московские ворота» закрыли по утрам до 25 сентября.

Вход на станцию метро «Московские ворота» закрыли по утрам до 25 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ограничения на вход в станцию метро «Московские ворота» в Петербурге продлили еще на два месяца, до 25 сентября. Специалисты приступили к капитальному ремонту еще одного эскалатора. Изначально ограничения должны были снять 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Почти до конца сентября вход в вестибюль будут закрывать с 8:15 до 10:00 и ограничивать с 17:00 до 18:40.

- Фактическое время ввода ограничений может меняться в зависимости от пассажиропотока, - уточнили в пресс-службе.

В комитете по транспорту напомнили, что от «Московских ворот» до станции «Фрунзенская» можно добраться на автобусах №50 и 225, а также на троллейбусах №15 и 17; до станции «Электросила» - на автобусах №, 26, 50, 62, 64, 225, 226, 281, 263, трамваях №29 и 43, а также троллейбусах №15, 17, 24, 26 и 44; до станций «Лиговской проспект» и «Обводной канал» на автобусах №3 и 26.