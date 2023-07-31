Годовалая девочка отравилась парами хлора в банном комплексе в Ленобласти

Врачи сообщили, что угрозы жизни малышки сейчас нет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Годовалая девочка попала в больницу после посещения банного комплекса во Всеволожске. 28 июля малышка отдыхала там вместе с родителями. Но позже ребенку стало плохо. Врачи диагностировали у нее отравление парами хлора. Сейчас она в больнице, угрозы жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СКР по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту отравления малолетнего ребенка парами хлора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Во время проверки специалисты установят все обстоятельства случившегося и примут решение по поводу дальнейшего расследования.

Напомним, накануне четырехлетнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу вместе с дедушкой, который тоже получил травмы из-за наезда «Мерседеса».