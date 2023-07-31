Трехлетний мальчик обварился кипятком и попал в больницу в Петербурге

Ребенка с ожогами отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трехлетний мальчик попал в больницу после того, как опрокинул на себя емкость с кипятком. У малыша диагностировали множественные ожоги. Инцидент произошел в квартире на первом Предпортовом проезде в Московском районе в Петербурге 30 июля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- У мальчика - термический ожог правой кисти, живота, бедра первой степени, - рассказал источник.

Еще один малыш попал в больницу в Петергофе 31 июля. Грудной ребенок выпал из рук матери. Это произошло в квартире на улице Шахматова. Девочку повезли в детскую больницу, где ее осмотрели врачи. Специалисты приняли решение оставить малышку в стационаре для наблюдения.

Напомним, накануне годовалая девочка отравилась парами хлора в банном комплексе в Ленобласти. После отдыха с родителями малышка попала в больницу.