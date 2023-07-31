Смольный запретил РПЦ строить шесть храмов в Петербурге

Смольный не разрешил РПЦ строить шесть храмов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге прошло заседание комиссии по подготовке изменений в генеральный план. В результате Смольный отказал Петербургской епархии РПЦ в строительстве шести церквей. Об этом 31 июля пишет «Деловой Петербург».

- В Центральном районе отклонили заявку по воссозданию церкви Святого Николая Чудотворца и Святого Князя Александра Невского на пересечении 2–й Советской улицы и проспекта Бакунина, - сообщает СМИ.

Еще три храма в Адмиралтейском районе тоже получили отказ в строительстве. Среди них – церковь Воскресения в Коломне, Покровская церковь, церковь Митрофана Воронежского. Не одобрили и воссоздание на Петроградке церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы и Троицко-Петровского собора. Не разрешили строить колокольню возле Смольного собора.

Заявки отклонены чаще всего из-за того, что в них говорилось не об изменениях зон генплана, а об изменении разрешенного вида использования участков.