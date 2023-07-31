Петербуржцам показали концепции благоустройства пяти пляжей в Курортном районе

На "Северном пляже" планируют поставить деревянные скамейки-лежаки. Фото: администрация Курортного района

Жителям Петербурга предложили поучаствовать в создании проектов благоустройства пяти пляжей – «Северный», «Ласковый», «Комаровский», «Дубковский», «Детский». Примерные концепции опубликовала пресс-служба администрации Курортного района. А жители могут высказать свои предложения и замечания.

- Концепции по благоустройству пяти городских пляжей созданы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в районной администрации.

Так, например, на Северном пляже планируют обустроить необычные деревянные скамейки-лежаки, а также подвесные качели и диваны. На «Ласковом пляже» могут обустроить модульный навес на входе, оборудовать пикниковую зону, а существующие круглые урны выкрасить в серый цвет и оборудовать системой закрывания. Или же вообще сделать из них светильники.

Предложения и замечания от петербуржцев будут принимать до 6 августа включительно.