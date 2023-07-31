Рост турпотока в Африку ожидают после саммита в Петербурге. Фото: t.me/ru_rst

В пресс-службе отечественного союза туриндустрии (РСТ) заявили, что инициативы, предложенные на саммите «Россия-Африка», поспособствуют росту гостей на континент. Так, во время мероприятия представители сторон обсуждали взаимную отмену виз и запуск прямого авиасообщения со многими странами региона.

– Африка – популярное направление, и расширение географии рейсов позволили бы туроператорам увеличить ассортимент предложений по выездному туризму, – высказался вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он уточнил, что в компании также рассматриваются варианты непосредственного увеличения эксклюзивных предложений. Например, полетов в Танзанию на остров Занзибар. Кроме того, расширят вариации путевок в Тунис и другие страны. К слову, к концу июля 2023 года и российские, и иностранные авиакомпании уже получили допуски на рейсы.