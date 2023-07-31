Новые поликлиники построят в трех районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге планируют построить сразу три новые поликлиники. Учреждения появится в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах. Изменение параметров будущих объектов одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова.

– На Пискаревском проспекте увеличится площадь здания, что позволит повысить количество посещений: с 95 до 150 в смену, – отметил глава города Александр Беглов.

Аналогичное решение приняли по поликлинике в Пушкинском районе в поселке Шушары. Новое учреждение появится на Колпинском шоссе. Кстати, вырастет и этажность постройки, и количество парковочных мест для автомобилей и велосипедов. В Смольном считают, что изменения увеличат количество специалистов и повысят качество медпомощи. В Московском районе здание появится вместо объекта делового управления. Построит его компания «Гемотест Ленинград».