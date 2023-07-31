«Пулково» обслужил полмиллиона пассажиров за неделю форума «Россия – Африка»

«Пулково» обслужил более 525 тысяч пассажиров с 24 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники петербургского «Пулково» празднуют очередной рекорд и, видимо, смахивают пот со лбов. За минувшую неделю – с 24 по 30 июля – они обслужили более 525 тысяч пассажиров. Такой наплыв гостей произошел из-за состоявшегося форума «Россия – Африка». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Ворот Северной столицы.

– Показатель оказался на шесть процентов выше, чем за аналогичный период 2022 года, – добавили в пресс-службе аэропорта.

За неделю самолеты взлетали и садились почти четыре тысячи раз. Рекордным стало число 28 июля. Тонда «Пулково» обслужил свыше 80 тысяч пассажиров за одни сутки. Кстати, регулярность полетов составила 99,5 процента. Кроме того, из-за большой нагрузки специалистам пришлось с нуля за короткое время подготовить к обслуживанию официальных делегаций терминал «Пулково-2», который не функционирует с 2014 года.