Мужчина потерялся в лесу около деревни Борисово. Фото: t.me/acclenobl

Грибной сезон в самом разгаре. Поэтому резко увеличилось количество потерявшихся любителей поблуждать по лесу в поисках тех самых съедобных представителей царства. Одного из них из зеленого массива выводили уже спасатели. Об этом сообщили в своем официальном телеграм-канале сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– 31 июля местный житель потерялся в лесу около деревни Борисово Приозерского района, – уточнили в пресс-службе организации.

Осознав, что обратной дороги пострадавший не помнит, он обратился к спасателям. Специалисты поисково-спасательного отряда города Приозерск оперативно прибыли на помощь ленинградцу. Мужчина забрался настолько глубоко в чащу, что сотрудникам аварийной службы потребовалось несколько часов, чтобы найти его. Они вывели местного жителя из зеленого массива и доставили к автомобилю.