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НовостиПроисшествия31 июля 2023 20:02

Прокурор лишил водительских прав наркомана из Петербурга

Состоящего на учете нарколога петербуржца лишили водительских прав
Элеонора КУРЮМОВА
Прокурор лишил водительских прав наркомана из Петербурга.

Прокурор лишил водительских прав наркомана из Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Петроградского района Петербурга проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. И обнаружила уникальный случай: у мужчины, страдающего наркоманией, нашли водительские права. После иска из ведомства удостоверения беднягу лишили. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

–Люди, страдающие наркоманией создают реальную угрозу безопасности дорожного движения и могут спровоцировать ДТП, а также нанести серьезный вред себе и окружающим, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но у местного жителя, состоящего на учете у врача-нарколога, на руках было действительное водительские права. Поэтому прокурор направил в суд административный иск. Требования правоохранителя услышали и исполнили в полном объеме. Чтобы вернуть удостоверение, герою этой истории придется подсесть на здоровый образ жизни.