Прокурор лишил водительских прав наркомана из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Петроградского района Петербурга проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. И обнаружила уникальный случай: у мужчины, страдающего наркоманией, нашли водительские права. После иска из ведомства удостоверения беднягу лишили. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

–Люди, страдающие наркоманией создают реальную угрозу безопасности дорожного движения и могут спровоцировать ДТП, а также нанести серьезный вред себе и окружающим, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но у местного жителя, состоящего на учете у врача-нарколога, на руках было действительное водительские права. Поэтому прокурор направил в суд административный иск. Требования правоохранителя услышали и исполнили в полном объеме. Чтобы вернуть удостоверение, герою этой истории придется подсесть на здоровый образ жизни.