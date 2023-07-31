Количество безбилетных пассажиров в Петербурге составило 7,7%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 миллионов пассажиров проверили контролеры общественного транспорта Петербурга за минувшие шесть месяцев 2023 года. Оказалось, что «зайцем» пытались проехать лишь 7,7 процента местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– За первое полугодие специалисты проверили оплату проезда в автобусах, а также троллейбусах и трамваях, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Всего контролеры провели свыше миллиона проверок на более 440 маршрутах наземного транспорта города на Неве. Низкое количество безбилетников в пресс-службе правительства объяснили высоким уровнем дисциплины.

Напомним, что штраф за неоплату проезда в общественном транспорте Петербурга сейчас составляет 500 рублей. К слову, кондуктор не имеет права просить пассажира оплатить санкцию на месте. Для этого необходим специальный протокол.