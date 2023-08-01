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НовостиПроисшествия31 июля 2023 21:49

СК проверит ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика из Петербурга

Бастрыкину доложат о проверке ДТП в Невском районе Петербурга со сбитым 10-летним мальчиком
Элеонора КУРЮМОВА
СК проверит ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика из Петербурга.

СК проверит ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика из Петербурга.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ДТП в Петербурге случившемся накануне. Ранее spb.kp.ru писала, что в Невском районе самокатчик в очередной раз сбил ребенка. Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

– В СМИ появились сообщения, что 10-летний мальчик получил травмы в результате наезда на него электросамоката. Инцидент произошел у дома, где проживает ребенок, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили представители Следственного комитета, на момент публикации ребенок находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Хотя изначально медики диагностировали у школьника многочисленные повреждения: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму,

К слову, ДТП сотрудники ГИБДД не оформили, а виновника не нашли.

Но председатель ведомства ожидает от местных следователей подробного доклада об установленных обстоятельствах происшествия.