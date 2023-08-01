Волонтеры очистили от мусора Юнтоловский заказник в Петербурге

Поучаствовать решили сотрудники многих профильных предприятий. Фото: www.gov.ru

Накануне в Северной столице комитет по природопользованию организовал уборку прибрежной территории Юнтоловского заказника. Поучаствовать во внеочередном субботнике в Приморском районе Петербурга приехали сотрудники многих профильных предприятий и организаций, а также активисты. К слову, пришедшие собрали 80 мешков мусора, что составило примерно 12 кубометров. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

– Мероприятие проходило на двух маршрутах: сухопутном и водном. На втором за следами человеческой жизни двигались на различных плавсредствах: сапах, байдарках, шлюпках, лодках-драконах, – передает издание.

Кстати, в конце прогулки все желающие испытали себя в водном поло на досках. Кроме того, во время события на территории установили контейнеры для раздельного сбора отходов. Весь собранный мусор будут отправлять на переработку при содействии партнера акции.