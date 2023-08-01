Девять человек за деньги ставили на миграционный учет иностранцев в Петербурге

Девять человек за деньги незаконно ставили иностранцев на миграционный учет в Петербурге. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге продолжается борьба с незаконной миграцией. Следователи выяснили, что группа местных жителей вместе с легальными иностранцами за деньги ставили на миграционный учет в Северной столице граждан зарубежных стран. За это к уголовной ответственности привлекли девять человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Петербургу.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции следователи, полицейские и росгвардейцы 1 августа нагрянули в четыре хостела в Красногвардейском районе. По данным следствия, там живут иностранцы, незаконно находящиеся на территории России

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. В частности, устанавливаются физические и юридические лица, оказывавшие незаконные услуги по постановке на миграционный учет иностранцев. Расследование продолжается, - добавили в ведомстве.