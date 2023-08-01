Повторные гидравлические испытания проведут 1 и 2 августа в двух районах Петербурга

Повторные гидравлические испытания проведут 1 и 2 августа в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Одним из главных этапов подготовки теплосети к предстоящему отопительному сезону являются гидравлические испытания. Во время него выявляют слабые участки, которые в последствие ремонтируют. А повторные испытания нужны, чтобы проверить трубопроводы и оборудование после ремонта. Именно этим и займутся специалисты «Теплосети» 1 и 2 августа в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

- 1 и 2 августа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» повторно испытает тепловые сети на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах города. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, - сообщили в пресс-службе компании.

1 августа в зону работ войдут сети, проходящие по улицам Стойкости, Лени Голикова, Автомобильная, Генерала Симоняка, Козлова, Танкиста Хрустицкого, Солдата Корзунова, Подводника Кузьмина, а также проспекты Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов и Стачек.

2 августа испытания проведут по улицам Доблести, Маршала Захарова, Морской Пехоты, Червонного Казачества, Маршала Казакова, Рихарда Зорге, Десантников и по проспекту Маршала Жукова.