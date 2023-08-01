«Летнее тепло»: Воздух в Петербурге 1 августа прогреется до +27 градусов

Теплая погода без дождей ожидается в Петербурге 1 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

После периода прохлады и дождей в Петербург снова приходит «летнее тепло». Такими словами описал погоду в Северной столице 1 августа специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, воздух в городе прогреется до +27 градусов. При этом зонтики с собой сегодня можно не брать, ведь вероятность дождей низкая.

- Сегодня Петербург окажется под влиянием теплого сектора выходящего на Скандинавию атлантического циклона. В такой ситуации ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика. Температура составит от +25 до +27 градусов, - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ветер подует теплый, с юго-востока, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 2 августа, температура не изменится и воздух также прогреется до +27 градусов. Однако во второй половине дня ожидаются кратковременные грозовые дожди.