Каждый четвертый житель Петербурга мечтает об отпуске длиной больше четырех недель

27% петербуржцев считают, что идеальный отпуск должен длиться больше четырех недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой он идеальный отпуск? Каждый представляет что-то свое. Но только в одном большинство жителей Петербурга сходятся - стандартных двух недель мало. Так, каждый четвертый петербуржец уверен, что идеальный отпуск должен длиться больше четырех недель. Еще 31% хватило бы и 28 дней, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Трехнедельный отпуск считает идеальным каждый пятый житель Северной столицы. Стандартных двух недель хватает для отдыха 16% опрошенных. И только 2% петербуржцев говорят, что им хватит 10 дней.

- Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению, - отмечают аналитики.

Однако не только возраст влияет на желанную продолжительность отпуска, но и доход. Так, среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей отдыхать больше четырех недель хотели бы 14%. А вот среди тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей, таких уже 26%.