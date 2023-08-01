Солнце светило над Петербургом в июле больше 280 часов

Солнце светило в Петербурге в июле 30 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй летний месяц прошел, и пора подводить итоги. Солнце в Петербурге в июле светило 30 дней, а продолжительность сияния составила 281,5 часа. Даже несмотря на то, что месяц выдался дождливым, это довольно приличные показатели. Что касается осадков, то их в сравнении с предыдущими месяцами выпало много – 114% от нормы или 94,9 миллиметра. Наиболее сухой выдалась вторая декада июля. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В июле в Северной столице наблюдались частые дожди и практически постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха. Всего восемь дней в июле были с температурой выше нормы, - добавил синоптик.

Среднемесячная температура в июле оказалась почти на два градуса холоднее, чем в прошлом году - 18,2 градуса. Отклонение от нормы составило всего -0,9 градуса. Для сравнения: самый жаркий июль был в 2021 году, тогда среднемесячная температура была на пять градусов выше, чем в 2023 году. А в самых холодных июлях в 2015, 2017 и 2019 годах отклонение от нормы достигало -2,6 градуса.

Самым жарким днем стало 16 июля, когда воздух прогрелся до +27,5 градуса. А самая холодная ночь наблюдалась 11 июля, когда столбик термометра опустился до +9,7 градуса. Самые сильные дожди прошли ночью и днем 28 июля, тогда выпало 21,8 миллиметра осадков.