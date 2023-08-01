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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:34

Мужчина надругался над 14-летним подростком в Ленобласти

Житель Всеволожска домогался 14-летнего школьника на детской площадке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого отправили в ИВС.

Подозреваемого отправили в ИВС.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подросток из Всеволожска стал жертвой домогательств. К 14-летнему мальчику приставал взрослый мужчина. Мама ребенка обратилась в полицию. Она рассказала, что все происходило 31 июля вечером. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам женщины, за два часа до ее прихода в полицию на детской площадке на улице неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель Всеволожска. Безработного мужчину отправили в изолятор временного содержания. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в полицию обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что знакомый изнасиловал ее в машине. После заявления сотрудники организовали проверку и начали искать подозреваемого.