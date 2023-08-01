Сильнейшие дожди пройдут в августе в Карелии, Ленобласти и Новгородской области

Август будет дождливым в трех регионах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето в самом разгаре, но чем ближе конец самого теплого времени года, тем больше планов появляется на этот период. Однако жителям некоторых регионов придется немного скорректировать свои идеи, потому что кое-где в августе ожидаются сильнейшие дожди. Больше всего не повезло жителям Карелии, Ленинградской и Новгородской областей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

- Избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии, частично в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке, - сообщил он.

В некоторых регионах, наоборот, осадков будем меньше, чем обычно. Сухой август ждет жителей Красноярского края, Якутии, Самарской, Саратовской, Челябинской областей и других субъектов России.