Спасатель проломил лоб рукояткой пистолета хулигану в Колпино

Хулигана госпитализировали с расколом лба после конфликта со спасателем в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конфликт между 37-летним сотрудником МЧС и 39-летним жителем Колпино закончился госпитализацией последнего. Хулиган выстрелил в спасателя из травматического пистолета ПМ-17Т, но промахнулся. А тот забрал оружие у мужчины и ударил рукояткой по голове. Удар оказался очень сильным, так как у мужчины раскололся лоб. Все произошло поздним вечером 30 июля у дома 49/2 по Вознесенскому шоссе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В горбольницу №33 пострадавшего доставили с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой, вдавленным оскольчатым переломом лобной кости слева с переходом линии перелома на верхнюю стенку глазницы, ушибленной раной лобной области и скоплением воздуха в полости черепа, - уточнил источник.

После случившегося спасатель сам позвонил в полицию. Правоохранители его опросили и отпустили. В происшествии теперь разбирается военная прокуратура.