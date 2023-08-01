Четырехлетняя девочка отравилась лекарством от эпилепсии в Петербурге

Девочку отвезли в больницу, она попала в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четырехлетняя девочка попала в клинику Петербурга из-за отравления лекарственным препаратом. Ребенка привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова днем 31 июля из квартиры на бульваре Красных Зорь. Помимо отравления, врачи диагностировали ушибы темени и лба. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка в тяжелом состоянии помещена в отделение реанимации. Со слов отца, по его недосмотру дочка съела несколько таблеток препарата от эпилепсии, - рассказал источник.

Это не единственное отравление лекарствами за сутки. Девятилетний мальчик из Калининского района попал в инфекционную больницу из-за противорвотного препарата, который ему прописал педиатр из-за ротовирусной инфекции. Ребенка доставили в больницу из квартиры на улице Карпинского. Врачи оценили состояние школьника как тяжелое.